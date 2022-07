Stiri pe aceeasi tema

- Foametea la nivel mondial s-a accentuat din nou anul trecut, dupa ce a crescut in 2020 din cauza pandemiei de Covid-19, razboiul din Ucraina si schimbarile climatice amenintand ca in acest an sa aiba o amploare si sa provoace o migratie in masa la o ”scara fara precedent”, potrivit agentiilor ONU,…

- Pana la 828 de milioane de oameni, sau aproape 10% din populatia lumii, au fost afectati de foamete anul trecut, cu 46 de milioane mai mult decat in ​​2020 si cu 150 milioane mai mult decat in ​​2019, au anuntat agentii printre care Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura, Programul Alimentar…

- Destabilizare globala, foamete și migrația in masa la o scara fara precedent. Este avertismentul agențiilor ONU, care avertizeaza asupra unei „catastrofe iminente”. Nivelul de foamete la nivel mondial s-a agravat din nou anul trecut, dupa ce in 2020 crescuse vertiginos din cauza pandemiei COVID-19,…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa gaseasca mai multe rute alternative pentru transportul de cereale din Ucraina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Madrid, informeaza joi Reuters. Rusia si Ucraina sunt primul si respectiv al cincilea cei mai mari exportatori de grau…

- Programul Alimentar Mondial al ONU sustine ca oamenii din intreaga lume vor muri de foame daca porturile ucrainene de la Marea Neagra nu vor fi redeschise in curand, scrie G4MEdia. “Trebuie sa deschidem aceste porturi pentru ca alimentele sa poata intra si iesi din Ucraina. Lumea o cere, deoarece sute…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat la un nou maxim istoric in luna martie, pe masura ce razboiul din Ucraina a provocat turbulente pe pietele pentru produse alimentare de baza precum cereale si uleiuri comestibile, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie…