Stiri pe aceeasi tema

- Aerostar a fost invinsa acasa de Oțelul cu 2-0, CSM Bacau a pierdut cu 2-1 la Suceava, in timp ce FC Dinamo Bacau are șanse mari de a caștiga primele trei puncte din actualul sezon pentru ca la meciul de vineri (nedisputat), CSM Ramnicu-Sarat nu a avut medic delegat In weekend s-a purtat negrul. Cu…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Mircea Abrudean, s-a intalnit marți cu primarii unitaților administrativ teritoriale din județ. Vizita de lucru a vizat informari despre Planul Național de investiții, modificarile aduse la legislația privind achizițiile publice și modificarile la Legea energiei.…

- Sfarșitul saptamanii trecute a adus un eveniment de marca in Bacau pentru iubitorii de box și nu numai. Astfel, la Insula de Agrement s-a desfașurat sambata, 21 august, o Gala de Box in care s-au infruntat echipele naționale de tineret ale Romaniei și Spaniei, meciurile fiind un adevarat test in pregatirea…

- Dupa multa vreme, fanii bacauani ai boxului se vor bucura de o gala adevarata, intr-o competiție care va angrena loturile de tineret ale Romaniei și ale Spaniei. Evenimentul se va derula sambata, 21 august, la Insula de Agremet – zona debarcader și va fi organizat prin parteneriat de SCM Bacau, Primaria…

- • fondurile vor fi accesibile incepand din lunile august și septembrie Micile afaceri agricole și neagricole de la țara vor putea primi, in sfarșit, bani de la stat pentru a se dezvolta sau a porni de la zero. Astfel, in urmatoarele doua luni – august și septembrie, nu mai puțin de patru programe de…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, arata faptul ca Executivul s-a apucat sa reglementeze muncile domestice și lovește in bone, instalatori sau menajere, dar in același timp ”uita” de rechinii cei mari. ”O idee care lovește in romanii cu venituri medii și mici este legea privind fiscalizarea muncilor…

- O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la ISU Covasna nu poate ajunge la locul accidentului. Din…