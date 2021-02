Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a prelungit pana la 31 decembrie 2021 si a extins Cadrul Temporar al ajutoarelor de stat, pentru a sustine economiile europene, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), institutie…

- CE a autorizat prelungirea programului IMM Invest pana la 30 iunie 2021 si majorarea bugetului la peste 7 mld. lei. Statul lanseaza și AGRO IMM Invest, destinat agricultorilor Comisia Europeana a autorizat modificarea schemei de ajutor de stat care sustine implementarea programului IMM Invest, fiind…

- 58.000 de IMM -uri ar urma sa beneficieze de schema de ajutor prin IMM Invest, conform Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, potrivit Mediafax. Comisia Europeana a autorizat in data de 18 decembrie 2020 modificarea schemei de ajutor de stat care…

- Ministerul Fondurilor Europene a elaborat, recent, Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), un document strategic structurat pe 12 domenii considerate prioritare. PNRR prevede investitii si reforme in diferite sectoare de activitate și propune un buget de 30,44 miliarde euro (prețuri din 2018).…

- Nancu, FNGCIMM: ”Creditarea a crescut cu 48%, fata de septembrie 2019, in principal datorita programului IMM Invest.” Ce finanțari primesc firmele, in contextul pandemiei Creditarea a crescut cu 48% in acest an, fata de septembrie 2019, in principal datorita programului IMM Invest, care…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri are cinci masuri in Planul National de Investitii si Relansare, cea mai importanta fiind IMM Invest, datorita careia creditarea a crescut cu 48% fata de septembrie 2019, a declarat miercuri, la Gala Financial Intelligence, directorul general al…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat joi ca aproximativ 5,6 milioane de romani vor beneficia, pana in 2026, in principal, de gaze naturale romanesti, urmare a proiectelor de investitii derulate de Transgaz. Secretarul general al Guvernului a efectuat, alaturi de…

- UniCredit Bank a suplimentat cu 50 de milioane de lei plafonul de garantare a creditelor acordate prin programul "Noua Casa" UniCredit Bank a primit din partea Ministerului Finantelor Publice o suplimentare cu 50 de milioane de lei a plafonului de garantare a creditelor acordate prin programul…