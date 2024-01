Stiri pe aceeasi tema

- O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) se va afla la București, la finalul lunii ianuarie, pentru o analiza a evoluțiilor economice și financiare recente și actualizarea perspectivelor macroeconomice.„O misiune a FMI condusa de dl Jan Kees Martijn se va deplasa la București in perioada…

- Geoff Gottlieb, reprezentantul regional principal al FMI pentru Europa Centrala, de Est și de Sud-Est, a anunțat ca o misiunea FMI va fi condusa de Jan Kees Martijn. La precedenta vizita, din octombrie anul trecut, Fondul Monetar Internațional a recomandat guvernului o serie de reforme fiscale, printre…

- O misiune FMI condusa de Jan Kees Martijn vine la București pe 29 ianuarie, conform unui comunicat de presa al instituției. Geoff Gottlieb reprezentant regional al FMI pentru Europa Centrala, de Est și de Sud-Est s spus ca aceasta misiune se va incheia pe 1 februarie.

- Fondul Monetar Internațional (FMI) considera ca economia Romaniei s-a descurcat relativ bine in perioade dificile. Creșterea economica, deși a incetinit, ramane destul de robusta și mai ridicata decat in majoritatea țarilor cu care Romania se compara. Inflația a avut niveluri mai scazute decat in țarile…

- Noua taxa pe cifra de afaceri nu este in linie cu bunele practici si ar trebui sa fie reconsiderata si este nevoie de noi reforme ale taxelor, care sa includa eficientizarea TVA si a impozitelor pe veniturile personale, pentru a pentru a pune deficitul fiscal pe o traiectorie sustenabila pe termen mediu,…

- Dupa ce lauda eforturile Romaniei pentru creșterea economica din 2023 și tentativele fiscale de reducere a deficitului bugetar, Fondul Monetar Internațional (FMI) spune intr-un document care cuprinde concluziile pe acest an despre țara noastra ca eforturile de pana acum nu sunt chiar de ajuns, transmite…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) recomanda Romaniei reforme fiscale suplimentare pentru a reduce deficitul bugetar cu 2% din Produsul Intern Brut (PIB), scrie Economedia.ro.Conform FMI, pachetul de masuri fiscale adoptat in septembrie reprezinta un prim pas in consolidarea fiscala, dar deficitul pe…

- Fondul Monetar International a avertizat ca majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune.FMI susține ca,…