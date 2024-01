Stiri pe aceeasi tema

- Geoff Gottlieb, reprezentantul regional principal al FMI pentru Europa Centrala, de Est și de Sud-Est, a anunțat ca o misiune a FMI condusa de Jan Kees Martijn va vizita Bucureștiul in perioada 29 ianuarie – 1 februarie 2024, pentru a efectua o vizita periodica a personalului. ”Echipa Fondului va analiza…

- Organizația Internaționala a Francofoniei (OIF) lanseaza misiunea economica și comerciala a francofoniei in Europa Centrala și de Est, in Romania. Evenimentul va avea loc la București, in perioada 27-29 martie 2024. Dupa trei prime ediții de succes in Asia de Sud-Est (Vietnam și Cambodgia), Africa Centrala…

- Fondul Monetar Internațional avertizeaza ca in perioada urmatoare ar urma scumpiri in lanț și concedieri in masa. Expertii spun ca majorarea salariului minim pe economie va avea un efect de bumerang. Inflatia va creste odata cu veniturile, iar presiunea va fi atat de mare pe mediul de afaceri incat…

- Fondul Monetar International a avertizat ca majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune.FMI susține ca,…