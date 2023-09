Stiri pe aceeasi tema

- Drumul morții, asa cum este cunoscut DN 2, șoseaua care leaga Bucureștiul de Moldova, ar putea deveni mai sigur. Compania de Drumuri vrea extinderea "modelului suedez" cu doua benzi clasice pe un sens și o singura banda pe sensul opus, care permite depașirea in siguranța și reduce riscul de accidente…

- Clujul și Bucureștiul nu sunt in topul celor mai bogate orașe din Romania, așa cum s-ar putea aștepta multa lume.Conform unui top realizat de Urbanize Hub, cel mai bogat oraș din Romania este Ghimbav, aflat in județul Brașov.Ghimbav este pe primul loc dupa nivelul PIB-ului pe cap de locuitor. Localitatea…

- Cluj-Napoca a fost desemnat și in anul 2023 cel mai bun oraș studențesc al Romaniei, conform clasamentului QS al celor mai bune orașe academice pentru studenți, unde se plaseaza insa doar pe locul 137 la nivel internațional. In clasament apar, de asemenea, Bucureștiul și Timișoara. Potrivit informațiilor…

- Nationala de rugby a statului Tonga, viitoare adversara a Romaniei la CM 2023 din Franta, a fost invinsa sambata de Samoa, cu 34-9, in ultima runda a competitiei Pacific Nations Cup, scrie Reuters.Samoanii au punctat prin patru eseuri, transformate, si fructificarea a doua lovituri de pedeapsa, tonganii…

- A fost inca o zi de foc in Romania. Bucurestiul si alte opt judete s-au aflat pentru a doua zi sub avertizare extrema de canicula. A fost cea mai calduroasa dimineata de 26 iulie din ultimii 60 de ani. Daca azi am cautat racoarea aerului conditionat, maine vom avea parte de ea natural, temperaturile…

- Romania viseaza sa ajunga hub energetic, mai ales dupa ce proiectul Neptun Deep ne va transforma in cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana. Insa, pana atunci, cu razboiul de la granițe, Bucureștiul trebuie sa se asigure ca iarna 2023-2024 va fi una fara probleme de furnizare a gazelor…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a declarat joi, dupa o sedinta a conducerii partidului cu reprezentantii liberali din Executiv, ca exista certitudinea ca saptamana viitoare Romania va primi avizul pentru cererea de plata numarul doi din PNRR, probabil cu diminuarea sumei de aproximativ 140 de milioane, aferenta…