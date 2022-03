Fondul Monetar Internațional avertizeaza asupra faptului ca Rusia poate intra in scurt timp in incapacitate de plata din cauza recesiunii profunde cauzate de sancțiunile internaționale impuse dupa invazia in Ucraina, transmite Bloomberg. Intrarea Rusiei in incapacitate de plata nu mai este un „eveniment improbabil”, a declarat joi directorul FMI, Kristalina Georgieva. „Nu pentru ca Rusia nu are bani, ci pentru ca Rusia nu poate folosi acești bani”, a adaugat Georgieva, care a subliniat ca sancțiunile fara precedent impuse impotriva Rusiei vor ingreuna convertirea activelor de rezerva in moneda.…