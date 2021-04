FMI: Economia Europei este pe cale să revină la nivelul anterior crizei în 2022 In ultimele saptamani, tarile europene au fost nevoite sa introduca noi restrictii, sau sa intareasca masurile anterioare de sanatate publica, pe masura ce infectiile cu Covid-19 au crescut. Acest lucru a dus la o revizuire in scadere de 0,2 puncte procentuale a prognozei de crestere a FMI pentru acest an, care se ridica in prezent la 4,5%. “Presupunand ca vaccinurile devin disponibile pe scara larga in vara anului 2021 si pe tot parcursul anului 2022, cresterea PIB-ului este proiectata la 3,9% in 2022, aducand PIB-ul Europei la nivelul pre-pandemic”, afirma FMI in ultimele sale estimari economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

