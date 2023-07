Stiri pe aceeasi tema

- Desi Jassy nu a oferit informatii suplimentare, anuntul urmeaza anuntului diviziei de cloud computing Amazon Web Services (AWS) ca va investi 1.060 miliarde de rupii (12,9 miliarde de dolari) in India pana la sfarsitul anului 2030. Anterior, Amazon a anuntat un plan de investitii de 6,5 miliarde de…

- Marea Britanie ofera Ucrainei un sprijin de trei miliarde de dolari, conform deciziilor anunțate la conferința de la Londra, din perioada 21 – 22 iunie 2023. Este vorba de un sprijin financiar multianual, menit sa ajute la stabilizarea economiei Ucrainei, in timp ce Ucraina “va continua sa impinga inapoi…

- Statele Unite au supraestimat cu peste 6 miliarde de dolari valoarea echipamentelor militare trimise Ucrainei, a anuntat Departamentului Apararii american.In timpul unui audit au fost descoperite ”neconcordante” in evaluarea echipamentelor trimise din SUA de la inceperea invaziei ruse in Ucraina in…

- Producatorul american de semiconductori Intel Corp va cheltui 25 de miliarde de dolari pentru a construi o noua fabrica de cipuri in Israel, a declarat duminica premierul israelian, Benjamin Netanyahu, care a precizat ca este vorba de cea mai mare investitie facuta vreodata in Israel, transmite Reuters,…

- Acordul reprezinta mai mult de jumatate din investitiile de peste 10 miliarde de dolari semnate duminica, in prima zi a unei conferinte de afaceri arabo-chineze la Riad, in sectoare care includ tehnologie, energie regenerabila, agricultura, imobiliare, metale, turism si sanatate, printre altele. In…

- Actiunile Apple au atins luni cel mai ridicat nivel din ultimele 17 luni, inaintea unei conferinte anuale pentru dezvoltatorii de software, desi valoarea lor de piata a ramas sub un varf istoric de 3.000 de miliarde de dolari. Actiunile celei mai valoroase companii listate din lume au urcat luni cu…

- Elon Musk a pierdut vineri, 21 aprilie, aproximativ 12,6 miliarde de dolari din averea sa neta, fiind cel mai mare declin de pana acum, in acest an, potrivit Business Insider, care citeaza indicele miliardarilor realizat de Bloomberg.Elon Musk este in continuare a doua cea mai bogata persoana din lume,…

- Dogecoin a crescut cu peste 20% in aproximativ o ora dupa ce Twitter și-a schimbat pictograma intr-o imagine cu Shiba Inu al memecoin-ului. Pe 3 aprilie, gigantul rețelelor sociale Twitter și-a schimbat pictograma cu simbolul de pe popularul token meme Dogecoin.Prin aceasta mutare Dogecoin a sarit…