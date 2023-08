Stiri pe aceeasi tema

- Dialogul președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, cu sucevenii din diaspora se va extinde, de la tradiționalele intalniri din luna august, pe tot parcursul anului, in mediul online. La intrunirea care a avut loc vineri, la Sala Unirii a Palatului Administrativ, Gheorghe Flutur ...

- Intr-o intalnire cu suceveni din Diaspora care a avut loc astazi la Consiliul Județean, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților, PreaSfințitul Parinte Damaschin Dorneanul, și-a exprimat speranța ca mulți romani din afara vor reveni in țara dupa ce-și imbunatațesc situația materiala.…

- Sucevenii din diaspora sunt invitați, vineri, la Consiliul Județean, pentru a li se prezenta proiectele de investiții. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca vineri, 18 august, de la ora 10:00, in sala Unirea a Consiliului Județean Suceava, din curtea interioara a Palatului ...

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a anunțat ca vineri, 18 august, ora 10:00, la Consiliul Județean Suceava va avea loc o intalnire in care vor fi prezentate sucevenilor din Diaspora realizarile și proiectele derulate la nivelul județului. Evenimentul are loc in cadrul programului Luna…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, prin Sectorul Media și Comunicare și Sectorul Catehizare, Tineret și Educație pentru Viața, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, organizeaza cea de-a treia ediție a Concursului Național de…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a invitat pe suceveni și nu numai sa participe in numar cat mai mare la Festivalul Medieval „Ștefan cel Mare”, care va avea loc in perioada 17 – 20 august in Cetatea de Scaun a Sucevei. Invitația a fost lansata și catre sucevenii care in…

- Sfanta Liturghie s-ar putea oficia și in paraclisul Manastirii „Sfantul Ioan” dimineața devreme la propunerea unui enoriaș. ”Sunt un fiu duhovnicesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Radauților și urmaresc cu interes rubrica online „Raspunsul Ierarhului”. Va adresez, cu respect, pe aceasta cale o intrebare…

- Un tanar teolog ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa-i trimita pe preoții pensionari in parohii misionare ”unde este foarte efervescent fenomenul sectar” sau parohii nou inființate. ”Sunt un tanar teolog și urmaresc cu interes Rubrica „Raspunsul Ierarhului”. Cu ceva vreme in…