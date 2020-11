Stiri pe aceeasi tema

- Economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, a declarat, joi, ca taierea salariilor bugetarilor cu 20% și reducerea programului de lucru la patru zile pe saptamana in sistemul public reprezinta soluții de reducere a deficitului bugetar in 2021. Citește și: Guvernul…

- Consiliul Județean Suceava va aloca, la finalul acestei saptamani, o suma de 1,625 milioane de lei pentru noi investiții in Spitalul Județean și pentru dotarea acestuia cu aparatura și echipamente medicale. Anunțul a fost facut de președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, care a spus ca astfel ...

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania a lansat astazi un program de guvernare al mediului de afaceri pentru perioada 2021-2024. Potrivit estimarilor Comisiei Europene, produsul intern brut al UE (PIB) a scazut cu aproximativ 15 % in cel de-al doilea trimestru al…

- PSD propune un program guvernamental de industrializare pe baza de licenta cu ajutorul caruia Romania, in loc sa cumpere medicamentul anti-COVID Remdesivir, ar putea sa achizitioneze licenta si sa il produca, a declarat miercuri presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, și primarul din Liteni, Tomița Onisii, au verificat, miercuri, lucrarile de modernizare de pe raza acestui oras a drumului Suceava – Ipotești – Udești – Liteni – Dolhasca – limita cu județul Iași. Gheorghe ...

- Candidatul Pro București 2020 la Primaria Sectorului 1, dr.Adina Alberts, anunța ca iși propune ca in mandatul pe care il va avea va implementa un program Program pentru Viața Sanatoasa. ”Obezitatea ne omoara lent dar sigur. Din 1975 pana in prezent procentul persoanelor obeze in Romania s-a…

- FILM LOCATION SRL, in calitate de beneficiar, implementeaza, incepand cu data de 05.08.2020, proiectul cu titlul „DOTAREA FILM LOCATION SRL”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investiții…

- Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a transmis un mesaj la debutul campaniei electorale in care ii invita pe suceveni ca pe 27 septembrie sa ii acorde votul lui și echipei sale de consilieri județeni și de primari liberali. „Am fost și voi fi alaturi de dumneavoastra…