- Tricoul echipei Flamengo, finalista a Copa Libertadores, a fost proiectat pe celebra statuie Iisus Mantuitorul din Rio, de catre sponsorul clubului brazilian.Proiectia a fost realizata de Adidas Brazilia, iar imaginile cu statuia au fost postate de Flamengo pe Twitter, conform news.ro.…

- Atacantul Mario Balotelli (Brescia), trimis acasa de antrenorul sau, Fabio Grosso, de la antrenamentul de joi, nu a fost convocat pentru meciul pe care echipa il va juca duminica pe terenul celor de la AS Roma, in Serie A.Presa a relatat ca antrenorul Grosso a fost extrem de deranjat de faptul…

- Floyd Mayweather Jr., 42 de ani, a anunțat ca va reveni in sport in 2020. Intr-o prima imagine postata de pugilist pe Instagram, el apare alaturi de președintele UFC Dana White, și a scris: „Dana White și cu mine lucram din nou impreuna pentru a aduce lumii un eveniment spectaculos in 2020 #boxing…

- Americanul Floyd Mayweather, unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile, si-a anuntat, vineri, intentia de a reveni in 2020, afirmand ca vrea sa organizeze "un eveniment spectaculos" cu UFC, informeaza cotidianul L'Equipe. Fostul pugilist, in varsta de 42 de ani, a publicat…

- Ducele si ducesa de Sussex au publicat o noua fotografie a fiului lor, Archie, impreuna cu Harry si printul de Wales pentru a marca implinirea varstei de 71 de ani de catre bunicul sau, Charles, relateaza joi Press Association. Fotografia alb-negru realizata de Chris Allerton, de la botezul…

- Fotografia, care surprinde un barbat punandu-se in fata unui convoi de patru tancuri la o zi dupa reprimarea brutala a protestelor din Piața Tiananmen, a devenit o imagine simbol a protestelor pro-democrație din China. Nu se cunoaște soarta protestatarului, ramas inca neidentificat, care a fost in…

- Fotografia sublocotenentului post-mortem Ciprian Polschi a aparut pe panoul militarilor uciși in teatrele de operații de pe Calea Eroilor. Militarul buzoian ucis saptamana trecuta in Kabul a fost trecut pe lista Cetațenilor de Onoare declarați post-mortem. Printr-o hotarare de Consiliu Local adoptata…