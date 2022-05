Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a declarat ca pana luni sunt in curs de investigare aproximativ 13.000 de cazuri de presupuse crime de razboi comise de rusi si ca alti 48 de soldati rusi vor fi judecati pentru crime de razboi, relateaza The Guardian. Vorbind la Forumul Economic Mondial…

- Ibrahim Kalin a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca a discutat personal propunerea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, in urma cu doua saptamani, si ca aceasta ramane "pe masa", desi Moscova nu a fost de acord cu ea.Conform planului, oamenii evacuati din vasta uzina siderurgica…

- Ibrahim Kalin a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca a discutat personal propunerea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, in urma cu doua saptamani, si ca aceasta ramane "pe masa", desi Moscova nu a fost de acord cu ea.Conform planului, oamenii evacuati din vasta uzina siderurgica…

- Vladimir Putin a ordonat joi, 21 aprilie, ca asaltul uzinei Azovstal din Mriupol sa inceteze. Președintele rus a cerut ca trupele sale sa incercuiasca locația in care se apara soldați ai Batalionului Azov i ai Regimentului 36 pușcași marini ucraineni, dar sa nu se mai lupte cu aceștia. Ramzan Karirov…

- Dupa atatea zile de razboi in Ucraina, zonele din apropierea capitalei Kiev au fost parasite de forțele rusești, care par insa sa se regrupeze spre sud-estul țarii, dupa cum indica la unison presa internaționala. In vreme ce fortele ucrainene se retrag din nord si din imprejurimile Kievului, „analistii…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune, intr-un mesaj video transmis azi dimineata, ca negocierile de pace cu Rusia sunt foarte dificile. „Sunt foarte dificile, uneori scandaloase, insa avansam pas cu pas”, a declarat Volodimir Zelenski, precizand ca reprezentantii ucraineni negociaza in…

- Daca in Romania – și alte țari – lumea s-a grabit sa faca stocuri, in primul rand, la ulei, in Rusia pare ca se fac rezerve de zahar. Conform Reuters, cel putin cinci nave incarcate cu 200.000 de tone de zahar brut din Brazilia, se indreapta catre Rusia. Neobișnuit este faptul ca, fața de anul trecut,…

- Luptele au continuat in sudul Ucrainei Foto: Anatolii Stepanov / AFP Luptele au continuat în sudul Ucrainei, unde unul dintre principalele obiective ale fortelor ruse ramâne portul Odesa, aflat în continuare sub controlul ferm al ucrainenilor. Fortele Kievului au aruncat…