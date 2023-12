Stiri pe aceeasi tema

- FCSB invinge Hermannstatd și iși consolideaza prima poziție in clasamentFCSB a invins Hermannstatd și și-a consolidat prima poziție in clasamentul Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sambata seara, pe Arena Naționala din București, și a facut parte din etapa XX. Partida FCSB-Hermannstatd…

- CFR Cluj a terminat la egalitate cu FCSB, 1-1 (1-1), duminica seara, in Gruia, intr-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.Grecul Panagiotis Tachtsidis (8) a deschis scorul in acest derby, cu un sut la coltul lung, din careu. FCSB a egalat prin Darius Olaru (26), lansat excelent in careu de…

- S-a aflat verdictul medicilor, dupa accidentarea suferita de Darius Olaru in derby-ul dintre CFR Cluj si FCSB. Gigi Becali a facut anuntul in cazul capitanului ros-albastrilor, marturisind ca acesta nu a suferit o accidentare grava si va putea juca in urmatoarea etapa. Darius Olaru s-a accidentat dupa…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile despre „schimbarea la fata” a lui Florinel Coman, imediat dupa derby-ul CFR Cluj – FCSB, scor 1-1, din etapa a 19-a a Ligii 1. Patronul liderul din Liga 1 a reactionat cand a auzit discursul atacantului care a reusit o pasa decisiva superba pentru Darius Olaru.…

- ​Florinel Coman a fost cel mai bun jucator de pe teren in remiza dintre CFR Cluj și FCSB, incheiata cu scorul de 1-1. Internaționalul roman a pasat decisiv la golul lui Darius Olaru și a avut și o reușita anulata de VAR.

- Horatiu Moldovan a fost uluit dupa meciul Rapid – U Cluj, scor 2-3, din etapa a 17-a a Ligii 1. Portarul lui Cristiano Bergodi nu si-a putut explica ce s-a intamplat si cum a putut suferi o astfel de infrangere in fata propriilor fani. Jucatorii lui Cristiano Bergodi au condus cu 2-0 in minutul 24,…

- Florin Raducioiu l-a facut praf pe Florinel Coman, dupa Dinamo – FCSB 0-1. „Mbappe” a marcat singurul gol al meciului cu o executie fabuloasa din lovitura libera, iar la final i-a ironizat pe rivali. Mai exact, Florinel Coman a spus despre Dinamo ca este o „echipa mica”, declaratie care l-a scos din…

- Elias Charalambous a facut un anunt despre accidentarea lui Florinel Coman din meciul FCSB – FC Voluntari, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul vicecampioanei a venit cu explicatii la finalul partidei de pe Arena Nationala. FCSB a ratat sansa de a se distanta la sase puncte de CFR Cluj,…