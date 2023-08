Schimbarile de pe scena politica afecteaza și sportul romanesc. Odata cu rocada guvernamentala, Ministerul Sportului a fost desființat și a fost transformat in Agenția Naționala pentru Sport, structura care a mai existat in trecut. Intr-o mișcare surprinzatoare, care a starnit atenția opiniei publice, Prim-Ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, a semnat astazi un decret pentru numirea doamnei Florina Cristache in funcția de Secretar General al Agenției pentru Sport, poziție ramasa vacanta pana in prezent. Aceasta decizie marcheaza o noua etapa in gestionarea domeniului sportiv din țara și vine ca…