Stiri pe aceeasi tema

- Andra l-a susținut pe Rareș Prisacariu de la masa juriului la „Romanii au talent”. Celor care au contestat vocea lui și sistemul de vot la Pro TV, artista le-a zis, tot in mediul online: „Cat de ușor puteți judeca greșit! De ce ar umbla cineva la voturi, care ar fi sensul?!?”. „Ce talent? A recitat…

- Fostul membru CNA Radu Herjeu ii critica dur pe parinții lui Rareș Prisacariu, copilul -geniu, care a caștigat Romanii au talent. Micuțul recita din Eminescu, are o memorie ideatica și reține extrem de rapid.Baiețelul are șapte ani, din Botoșani, este pasionat de lectura, a citit pana acum peste…

- Mulți romani ies la pensie in Romania sau in alt stat UE. Au dreptul la o pensie comunitara, deci perioada lucrata va fi luata in calcul indiferent unde se afla. Daca te-ai stabilit intr-o alta țara, vei lua pensie de acolo. Daca ai revenit in Romania, vei lua pensie din Romania. Maria Luiza Socol Florescu,…

- O actrița din Botoșani a primit o pedeapsa de un an de inchisoare, fiind acuzata de procurorii DNA de complicitate la folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. Aplicarea pedepsei a fost insa amanata pe durata unui termen de incercare de 2 ani. Cum s-a petrecut totul. Actrita din Botoșani,…

- Aproape un sfert dintre romani nu au fost in nicio vacanta in ultimul an, iar cei mai multi din cei care au mers, au ales Brasovul ca destiantie turistica . 23% dintre romani nu au fost in nicio vacanța in ultimul an și doar jumatate și-au permis o vacanța mai lunga de 4 nopți, arata un studiu sociologic…

- In ultimii ani, inflația a scazut nivelul de trai in toata Europa, dar costul vieții este și mai scump in Romania, deși salariile sunt foarte mici, in comparație cu vestul continentului. Cu toate acestea, puțini romani știu ca exista joburi bine platite, multe dintre ele inclusiv pentru cei fara studii…

- Romania este pe primul loc in topul țarilor din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent al șpagilor in sanatate, adica 19%. Teama ca nu vor avea acces la serviciile medicale, sau ca nu vor primi cel mai bun tratament sunt principalele motive. O alta realitate este ca unii medici condiționeaza actul…

- Ana Maria Margean, care a caștigat „Romanii au talent” 2021 , e finalista la „Americas Got Talent All-Stars”. Tanara ventriloc in varsta de doar 13 ani i-a cucerit cu momentul ei din finala pe jurații Heidi Klum, Howie Mandel și Simon Cowell, dar și pe toți cei prezenți in sala de concurs, care au aplaudat-o…