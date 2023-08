Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci pugilistii romani care au evoluat vineri, in ziua a doua a Campionatelor Europene de box pentru cadeti de la Maribor (Slovenia), au inregistrat infrangeri, scrie Agerpres.La cat. 40 kg, Ioan Serban Stoica a fost invins la puncte (0-5) in optimi de ucraineanul Mihailo Sidorenko. Darius-Florin…

- Romania a ocupat locul al patrulea in clasamentul pe medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European pentru sporturile de vara de la Maribor (Slovenia), cu 9 de aur, 6 de argint si 5 de bronz, anunța Agerpres.Aceasta este cea mai buna performanta a Romaniei la o editie de vara a FOTE dupa cele…

- Alin Șavlovschi a obținut medalia de aur la FOTE 2023 - Maribor in cursa de 2.000 de metri obstacole. Alin Șavlovschi din Chilia Veche, care va implini 17 ani in luna august, a condus autoritar finala și a caștigat cursa. El a devenit campion in ciuda dificultaților pe care le-a avut de-a lungul carierei.…

- Ana Bogdan continua parcursul de vis din ultima perioada, sportiva noastra calificandu-se joi in sferturile turneului „WTA 250” de la Lausanne (Elveția). Ana a obținut joi a șaptea victorie consecutiva in circuitul WTA, 6-0, 5-7, 6-3 cu Dalila Jakupovic (267 WTA). Bogdan a inceput perfect partida și…

- Pugilistul roman Leon Andrei Majer s-a calificat in sferturi, in timp ce Daniel Adrian Grigorie si Alexandru Ovidiu Suvache s-au calificat in optimi, sambata, la Campionatele Europene de box pentru juniori de la Ploiesti.Majer l-a invins pe croatul Sime Cerina prin KO tehnic in repriza a doua, la…

- 25 de sportivi vor reprezenta Republica Moldova la cea de-a 17-a ediție a Festivalului Olimpic de vara al Tineretului European, care se va desfașura la Maribor, in Slovenia. Din lotul național al Republicii Moldova fac parte atleți, inotatori, cicliști, gimnaste, tenismani, iar cei mai mulți sint judocani,…

- Romania a cucerit aurul in proba feminina de 8+1, la Campionatele Europene de canotaj de la Bled (Slovenia) și a strans in total cinci medalii de aur și una de argint, informeaza Agenția de presa Rador, care citeaza București FM. Citește și: Dinamo – FC Argeș, turul barajului de promovare-menținere…

- Romania a cucerit cinci medalii, doua de aur si trei de argint, duminica trecuta, la Campionatele Europene de canotaj pentru juniori Under-19 de la Brive-la Gaillarde (Franta). Presedintele FRC, Elisabeta Lipa, s-a declarat fericita pentru rezultatele obtinute de sportivii romani, mai ales ca experienta…