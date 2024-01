Florin Tănăsescu: ŢARA-N CARE MUTULUI I-A MURIT IAPA Intr-o nu stim care tara, Mutu’ nu gasea loc sa-ntarce iapa. Asa ca s-a lasat pagubas. Doar un tinerel, mergand fluierand a paguba, a nimerit intr-un locsor cu un indicator: „Fugi incotro vezi cu ochii”. Baiatul a dat sfoara – adica SMS – peste dealuri lui Mutu, sa-si intarce iapa acolo. Doar ca ala, cu trecerea timpului, devenise surd. (Cum si noi, la indemnul „Desteapta-te, romane!”) Cuprins de fiori, baiatul a luat-o la fuga. Cand, zbang! S-a lovit de alt indicator, la iesire, pe care scria: ” ‘Ndarat, fuga, mars!”. Obisnuit sa respecte ordinele si legile – chiar inainte de a fi publicate… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

