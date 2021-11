Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Farul, scor 1-0, intr-o restanța din etapa #13 a Ligii 1. Andrei Cordea (22 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor a vorbit despre a 7-a victorie consecutiva a echipei sale in campionat și-l lauda pe Edi Iordanescu pentru modul cum gestioneaza echipa. Partida era programata inițial pe…

- FCSB a invins-o pe Farul, scor 1-0, intr-o restanța din etapa #13 a Ligii 1. Gica Popescu, președintele dobrogenilor, considera ca echipa lui nu merita sa piarda in aceasta seara. Partida era programata inițial pe 24 octombrie, dar a fost amanata ca urmare a cazurilor de COVID-19 de la FCSB. Tot ce…

- FCSB a invins-o pe Farul, scor 1-0, intr-o restanța din etapa #13 a Ligii 1. Edi Iordanescu, antrenorul roș-albaștrilor, e mandru de sacrificiul depus de elevii lui. Partida era programata inițial pe 24 octombrie, dar a fost amanata ca urmare a cazurilor de COVID-19 de la FCSB. Tot ce trebuie sa știi…

- Selectionerul Florin Bratu a anunțat, miercuri, 3 noiembrie, lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din aceasta luna, cand tricolorii vor disputa o partida de pregatire cu Italia. Naționala care pregatește participarea la EURO 2023, competiția U21 pe care Romania o gazduiește alaturi de…

- Gica Hagi (56 de ani) a susținut conferința de presa care prefațeaza meciul FC Botoșani - Farul, de vineri, ora 20:30. Partida face parte din runda cu numarul 14 a Ligii 1. Farul traverseaza o perioada nefasta, cu 4 infrangeri in ultimele 5 meciuri oficiale. Constanțenii au cazut pe locul 9 in Liga…

- Farul și Academica Clinceni se intalnesc luni intr-un meci care conteaza pentru etapa 8 a Ligii 1. Partida va incepe la ora 18:00 și va putea fi urmarita live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TelekomSport și Look Sport. Rezultatele și programul etapei cu numarul 8 Farul - Academica Clinceni,…

- Vineri, 10 septembrie, si sambata, 11 septembrie, sunt programate partidele etapei a treia in campionatul Ligii a III-a la fotbal. In Seria a III-a, FCV Farul II (locul 4, 3 p) va evolua, pe teren propriu, contra formației Inainte Modelu (locul 3, 4 p). Partida este programata vineri, 10 septembrie,…

- Calificata in etapa a III-a a Cupei Romaniei dupa victoria la limita, 1 – 0 in deplasare, in fata celor de la Sportul Simleu Silvaniei, SCM Zalau va avea o misiune destul de dificila in aceasta faza a competitiei. Echipa pregatita de George Zima si Alexandru Pop va evolua in deplasare, pe terenul formatiei…