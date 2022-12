Stiri pe aceeasi tema

Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o, potrivit ministrului Economiei, Florin Spataru.

- "Am reusit in anul 2022 sa luam masuri care sa va sprijine si sa protejeze locurile de munca. Plafonarea preturilor la energie, masurile de sprijinire a investitiilor si de retehnologizare au fost elementele care au dus la o crestere economica in 2022 pe care n-am fi sperat-o", a subliniat ministrul…

- Premierul a declarat in sedinta ca ”masurile luate la nivel de coalitie si puse in executie de la masa Guvernului, prin pachetul ”Sprijin pentru Romania”, au fost masuri care au vizat sustinerea mediului de afaceri”. ”In felul acesta, vom continua sa asiguram cea mai mare suma pentru investitii si prin…

- ”Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una dintre conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucratoare promovata de Ministerul Economiei. Astazi s-a incheiat apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile…

- ”Ma bucur ca tot mai multi parteneri din Uniunea Europeana si din cadrul aliantei Nord-Atlantice isi manifesta interesul pentru industria de aparare din tara noastra. Am discutat astazi cu domnul Jens Ploetner despre buna cooperare economica dintre R.F. Germania si Romania si am convenit sa facem pasi…

- ”Am ales sa merg personal la ROMAERO pentru a lua pulsul activitatii companiei dupa ce am primit vestea ca Autoritatea Aeronautica Civila Romana a ridicat suspendarea organizatiei de intretinere si a aprobat repunerea in drepturi a privilegiilor ROMAERO. Nu am fost intamplator sa discut cu managementul…

- Uzina Automecanica Moreni, companie aflata in portofoliul Ministerului Economiei, a semnat, vineri, Memorandumul de intelegere cu Nurol Makina ve Sanayi A.S. “Memorandumul urmareste dezvoltarea de produse militare si sisteme de armament moderne, conform standardelor NATO. Raspundem astfel cerintelor…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a facut, joi, o vizita in judetul Dambovita, unde a vazut doi operatori din industria de aparare, Uzina Mecanica Mija si Uzina Automecanica Moreni, filiale ale Romarm – companie aflata in coordonarea Ministerului Economiei. ”Am transmis conducerii celor doua uzine…