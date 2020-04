Stiri pe aceeasi tema

- ASIA EXPRESS 1 APRILIE 2020. Speak și Ștefania sunt singura echipa ce și-a asigurat pana acum locul in urmatoarele etape ale show-ului din Taiwan, insa restul de 5 echipe ce participa in cursa pentru ultima șansa trebuie sa demonstreze ca merita sa obțina biletele de avion oferite de Gina Pistol.…

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in edițiade marți seara, 17 martie. Concurențiidin „Asia Express”, sezonul 3, au votat pentru „Ultima Șansa”, in cea de-a16-a ediție a emisiunii, și s-a lasat cu atacuri și suparari.„Blondele sunt un pic prea relaxate. Cred ca nu știu ce le așteapta.…

- Situații neprevazute in urmatoare ediție Asia Express. Ceade-a cincea etapa a celui mai dur reality-show vine cu o surpriza de proporțiipentru cele 7 echipe ramase in cursa pe Drumul Comorilor.Duminica, de la 20:00, pe Antena 1, cuplurile de vedete vor fi reorganizate chiar in timpul competiției: ”Cred…

- Cele 8 perechi de vedete ramase in cursa Asia Express vor participa, duminica seara, la un concurs de Miss. Pentru a pleca in cursa, concurenții sunt nevoiți sa participe la acest concurs plin de savoare. Filipinezii au un palmares de invidiat la concursurile internaționale de miss, tocmai din acest…

- ASIA EXPRESS 25 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Pentru doua dintre cele doua echipe etapa din aceasta seara este usoara, pentru ca si-au castigat imunitatea, insa restul de 7 echipe au sanse egale sa participe la ultima cursa. De asemenea, urmeaza si momentul votului, unde fiecare echipa…

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in ediția de duminica seara, 23 februarie. Concurenții au ajuns la limita rabdarii, in timpul cursei, iar unii dintre ei au cedat. Speak și iubita lui s-au certat crunt in mijlocul strazii. Stresul, emoțiile și oboseala și-au spus cuvantul in echipa…

- Speak și Ștefania s-au intors de la Asia Express, iaraceasta experiența i-a confirmat artistului ca femeia de langa el este aleasa.Speak s-a hotarat și o ia de soție pe Ștefania.Cei doi formeaza un cuplu care e mereu pus pe șotii șitraiesc intens fiecare moment al vieții lor. Speak și Ștefania au participat…

- ASIA EXPRESS SEZONUL 3. Gina Pistol va prezenta show-ul produs de Mona Segall, care pune la bataie un premiu de 30.000 de euro. In sezonul trecut banii au fost caștigați de CRBL și Oase (Ionuț Dongo). De altfel, Oase va fi co-prezentatorul Ginei Pistol in sezonul trei. CASTIGATOR ASIA EXPRESS.…