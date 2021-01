Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Florin Roman anunta, vineri seara, ca intentioneze sa transforme intrebarile pe care le primeste pe Facebook in interpelari catre ministrii de resort sau autoritatile competente. ”Cred ca anul 2021 va fi unul al comunicarii, dar nu aceea de fatada, ci al comunicarii directe, cu fiecare…

- Deputatul PNL Florin Roman a afirmat pe Facebook ca decizia destituirii lui Laurentiu Cazan de la sefia IJJ Prahova era luata de anul trecut de catre ministrul de Interne Lucian Bode si premierul Florin Citu insa nu a putut fi facuta publica. Florin Roman l-a ironizat apoi pe Ciolos, care facuse si…

- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, acuza ca numeroși medici rezidenți nu au fost incluși in campania de vaccinare, care a inceput pe 27 decembrie. ”Ma bucur ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2, iar personalul medical se afla in prima categorie aleasa pentru a beneficia de…

- Ministra in exercițiu a Sanatații spune ca dupa demisia sa și a secretarilor de stat din cadrul instituției procesele vor fi reglementate de catre un nou secretar, numit recent in funcție, dar și de catre echipele direcțiilor. „In noiembrie 2019, cand a plecat fostul Guvern, au plecat și secretarii…

- Deputatul PSD de Buzau, Sebastian Radu, in varsta de 49 de ani, a murit infectat cu coronavirus. Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis un mesajd e condoleanțe pe Facebook. „Am primit in aceasta dimineața una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta…

- Pe 17 noiembrie, jurnalistul Dorin Chiotea isi striga neputinta si disperarea intr-un mesaj pe Facebook, in care anunta ca fiul sau cel mic a fost ranit in urma unui accident. Au urmat griji si rugaciuni in timpul interventiilor chirurgicale, in timpul spitalizarii micutului, insa azi vin si vestile…

- Deputatul PSD Razvan Cuc a declarat ca a votat pentru "numirea unui guvern competent, care sa ia masuri urgente si concrete pentru romani". Fostul ministru al Transporturilor a scris, pe Facebook, ca "a votat astazi pentru ca de maine Romania sa intre in normalitate". "Am votat pentru numirea unui guvern…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anunțat ca s-a infectat cu coronavirus și ca va vota cu urna mobila la alegerile parlamentare care vor avea loc duminica, 6 decembrie. “Uneori, de ziua ta primesti si ‘cadouri’ pe care nu ti le-ai dori. Un test pozitiv de COVID-19, de exemplu. Am stiut cu totii mereu ca…