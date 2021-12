Florin Roman se apara in scandalul plagiatului: „Și-au propus sa imi gaseasca nod in papura” Florin Roman se apara in scandalul plagiatului: „Și-au propus sa imi gaseasca nod in papura” Ziarul Libertatea susține ca a gasit, la Timișoara, un suport de curs identic și aparut cu cinci ani inainte de disertația de master a ministrului Digitalizarii, Florin Roman. De asemenea, reprezentantii USR spun ca Florin Roman „si-a plagiat lucrarea de masterat si a mintit ca a scris o carte” și ii cer demisia. Ministrul se apara și spune ca acuzația de plagiat nu este fondata in cazul sau. „Plagiat inseamna…