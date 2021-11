Florin Roman: Avem două zile să-i convingem pe toţi parlamentarii din partidele democratice că deja s-a întins coarda prea mult Florin Roman: Avem doua zile sa-i convingem pe toti parlamentarii din partidele democratice ca deja s-a intins coarda prea mult Deputatul de Alba, Florin Roman, sustine ca daca guvernul Ciuca nu va trece de votul Parlamentului, „de pierdut va avea intreaga clasa politica”. „Eu cred ca mai avem doua zile sa-i convingem pe toti parlamentarii din partidele democratice ca deja s-a intins coarda prea mult, populatia este vlaguita, este obosita si eu cred ca daca […] Citește Florin Roman: Avem doua zile sa-i convingem pe toti parlamentarii din partidele democratice ca deja s-a intins coarda prea mult… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

