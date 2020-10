Stiri pe aceeasi tema

- Artistul Valentin Sanfira a trait o poveste de dragoste cu viitoarea soție a lui Dani Oțil, Gabrielei Prisacariu, cu mult timp in urma și acum se afla in pragul casatoriei cu alta femeie.Interpretul a fost invitat astazi la „Neatza cu Razvan și Dani”, impreuna cu soția lui, Codruța Filip, insa Oțil…

- Dani Oțil a postat pe pagina sa de Instagram cea mai surprinzatoare fotografie de pana acum! Prezentatorul emisiunii „X Factor” de la Antena 1 i-a lasat pe fani fara cuvinte atunci cand a dezvaluit tuturor cum arata, cand iși da tricoul jos.

- Noul sezon X Factor aduce nu doar muzica de neoprit, ci si multe reguli noi, pe care concurentii sunt pe cale sa le descopere. Doua nume noi, Loredana Groza si Florin Ristei isi vor ocupa locurile la masa juratilor alaturi de Delia si Stefan Banica, iar Razvan Simion si Dani Otil revin in calitate de…

- Reveniți pe scena X Factor in sezonul 9, prezentatorii Razvan Simion și Dani Oțil au gasit o atmosfera complet diferita fața de ceea ce erau obișnuiți, insa in ciuda restricțiilor impuse de masurile de siguranța, nimic nu i-a impiedicat sa se conecteze la emoțiile concurenților pe care i-au avut in…

- Caștigator in 2013, sub mentoratul Deliei, Florin Ristei a revenit in competiția X Factor in sezonul noua, dar de aceasta data ca jurat, noteaza click.ro. ”In doua seri, cand plecam de la filmarile pentru cel de-al noualea sezon X Factor, mi s-au intamplat lucruri deosebite! In prima seara, cand am…

- Florin Ristei este unul dintre concurenții care a reușit sa caștige marele premiu la emisiunea de talente X Factor, de la Antena 1. Se intampla in anul 2013, cand Florin Ristei facea senzație pe scena X Factor, in echipa inegalabilei Delia. Florin Ristei a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Delia…