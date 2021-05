Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, 41 de ani, a vorbit despre cum l-a refuzat pe Gigi Becali, care ii propusese sa preia FCSB. Ulterior, patronul roș-albaștrilor l-a ales pe Dinu Todoran ca antrenor principal. „Am un respect foarte mare pentru domnul Becali, mi-a dat șansa sa antrenez in Liga 1. Imi pare rau ca n-am luat…

- ​Refuzat de Marius Șumudica și de Nicolae Dica, Gigi Becali a gasit în cele din urma un antrenor pentru FCSB: Dinu Tudoran.Se actualizeaza."Am ales un antrenor cuminte, Dinu Todoran. A semnat azi, la 18:00. Acum o luna i-am zis lui MM Stoica sa-l sune ca sa-l aducem la Academie,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, spune ca nu este deranjat ca echipa sa pierdut Supercupa Romaniei contra celor de la CFR Cluj (0-0 dupa 120 de minute și 1-4 la penalty-uri). Omul de afaceri spune ca echipa sa nu a tratat cu interes Supercupa din cauza Federației Romane de Fotbal pe care o acuza de faptul…

- Florin Prunea, fost internațional, crede ca vina pentru rezultatele slabe ale naționalei aparține conducatorilor Federației Romane de Fotbal. Fostul portar al Generației de Aur crede ca Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice din FRF, ar trebui sa plece, il ataca pe Razvan Burleanu și este de parere…

- Presa internaționala a scris despre acuzațiile la adresa lui Razvan Burleanu. Acesta a fost acuzat ca a fraudat și a folosit necorespunzator banii alocați Federației Romane de Fotbal. Dupa ce rand pe rand, Pompiliu Popescu, Florin Prunea sau Tudor Iacov au atras atenția in exclusivitate pentru Realitatea…

- Presa internaționala a scris despre acuzațiile la adresa lui Razvan Burleanu. Acesta a fost acuzat ca a fraudat și a folosit necorespunzator banii alocați Federației Romane de Fotbal. Dupa ce rand pe rand, Pompiliu Popescu, Florin Prunea sau Tudor Iacov au atras atenția in exclusivitate pentru Realitatea…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportiva. De ce a ajuns Razvan Burleanu sa fie criticat de șefii din Liga 1, ce interese stau in spatele intarzierii VAR in Romania și cum a inceput actualul președinte al Federației Romane de Fotbal…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportiva. De ce a ajuns Razvan Burleanu sa fie criticat de șefii din Liga 1, ce interese stau in spatele intarzierii VAR in Romania și cum a inceput actualul președinte al Federației Romane de Fotbal…