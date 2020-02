Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo s-a reunit azi sub comanda lui Dusan Uhrin pentru a pregati restul sezonului și pentru a incerca sa prinda un loc de play-off, fiind la 7 puncte de locul 6. Azi, au fost prezenți 26 de jucatori. Singura noutate a fost medicul Marian Pancea. Acesta este noul doctor al echipei, dupa ce in trecut…

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova a anuntat duminica transferul mijlocasului Dan Nistor, capitanul formatiei Dinamo Bucuresti. "Unul dintre cei mai valorosi jucatori din Romania vine sa puna umarul la ceea ce ne dorim cu totii", a scris gruparea din Banie pe contul sau de Facebook, alaturi de o…

- Florin Prunea a negat, marți, faptul ca Dinamo București se va desparți de antrenorul ceh, Dușan Uhrin, anunța MEDIAFAX.In clasamentul Ligii 1, Dinamo București ocupa poziția a noua, cu 28 de puncte, la șapte puncte distanța de FC Viitorul, de pe locul șase. Președintele lui Dinamo,…

- Florin Prunea a declarat joi, dupa infrangerea suferita de Dinamo București in fața celor de la FC Botoșani, scor 0-1, ca deși a pierdut partida cu elevii lui Marius Croitoru, Dinamo inca mai are șanse sa ajunga in play-off, potrivit Mediafax.”Noi vorbim și știm exact ceea ce avem de facut.…

- Florin Prunea a declarat, joi, ca soarta clubului Dinamo București depinde foarte mult de rezultatul partidei cu Sepsi Sf. Gheorghe.”Astazi s-au mai rezolvat din problemele financiare. Patronul nostru s-a tinut de cuvant si a virat salariile baietilor astazi. O parte dintre ele. In cel mai…

- Cei mai buni studenți din Republica Moldova pot obține burse de merit în valoare de 12 mii de lei. La concursul anunțat de Centrul de Informații Universitare vor fi acordate 50 de burse. Dosarele pot fi depuse pâna la 20 ianuarie 2020, Din numarul total de burse, 35 vor…

- Fostul international Florin Prunea, in prezent manager general al echipei Dinamo Bucuresti, este de parere ca selecționerul Cosmin Contra a greșit cand nu l-a convocat la echipa naționala pe portarul Ionuț Radu pentru meciurile cu Suedia și Spania, anunța MEDIAFAX.Deși considera ca tot Ciprian…

- Victoria Viișoara a dispus azi cu 5-0 de Viitorul Garbau și a egalat la puncte pe CSM Campia Turzii, cu care imparte locurile 9-10 in clasamentul Ligii a 4-a de fotbal din județul Cluj, ambele avand... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!