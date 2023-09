Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania (ACDBR) critica taxa pe cifra de afaceri și susține ca va duce la prabușirea acestui sector in Romania. „In baza semnalelor primite de la membrii din teritoriu si a analizelor facute cu privire la activitatea partenerilor nostri din comertul…

- Doi angajați de securitate dintr-un aeroport din SUA au fost surprinși pe camera de supraveghere cum fura din bagajele calatorilor. Poliția a precizat ca cei doi angajați sint acuzați ca „au sustras 600 de dolari din portofelul unui pasager, in timp ce acesta se afla in procesul de control”, scrie CBS…

- Secretarul de stat pentru afaceri strategice Iulian Fota a transmis protestul ferm fața de violarea din nou a spațiului aerian al Romaniei și a cerut parții ruse sa inceteze imediat atacurile impotriva populației și infrastructurii civile ucrainene inclusiv cele de la frontiera cu Romania. De asemenea,…

- Un cantareț cunoscut de hip-hop din Romania este de negasit de aproape doua saptamani. Acesta a disparut fara urma in Belgia, ultima data fiind vazut la Bruxelles. Familia este disperata și a lansat un apel pe rețelele sociale pentru a-l gasi pe Robert Emanuel Iordache, care era cunoscut sub numele…

- China nu a dat nici miercuri vreo explicatie cu privire la destituirea rasunatoare cu o zi in urma a ministrului sau de externe, Qin Gang, despre care nu mai exista nicio postare pe site-ul de internet al Ministerului de Externe chinez, toate referirile despre el fiind eliminate, potrivit France Presse,…

- O firma care comercializeaza produse chimice pentru agricultura, inființata in 2020, a ajuns la o cifra de afaceri de 70 de milioane de euro in 2022, arata Ziarul de Iași.Potrivit sursei citate, de la o cifra de afaceri de 121,2 mil. lei (24 mil. euro) in 2021, firma ieseana Fertil Star a…

- De curand, Maria Dragomiroiu a avut parte de o intamplare nefericita la intoarcerea din Nurnberg, Germania, acolo unde susținuse un concert. Interpreta de muzica populara nu s-a putut intoarce in Romania, pentru ca zborul ei a fost anulat aproximativ 48 de ore.

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Dupa ce Romania a decis expulzarea mai multor diplomați ruși, o aeronava speciala a aterizat la Otopeni pentru a-i repatria. Cei 40 de diplomați de la Ambasada Rusiei au plecat la Moscova cu un avion pus la dispoziție special pentru ei. Deși avioanele rusești nu au voie…