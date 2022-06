Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Intervenție Rapida s-au deplasat aseara, in jurul orei 22:30, pe strada Progresul, unde s-a reclamat faptul ca se tulbura liniștea publica, prin muzica la intensitate ridicata. „La fața locului, s-a constatat ca avea loc un priveghi, la care participau aproximativ…

- Sancțiuni de mii de lei pentru localurile care și-au ignorat vecinii și dat muzica prea tare pe timp de noapte. Polițiștii locali au acționat și in acest weekend pentru luarea masurilor legale in cazul localurilor care au tulburat liniștea publica prin muzica data la maxim. Astfel, in seara zilei de…

- Ancheta a polițiștilor timișoreni, joi dimineața, la hotarul Padurii Verzi cu Timișoara. Oamenii legii fac cercetari dupa ce persoane necunoscute au furat aproximativ 120 de panouri din gardul montat in urma cu doua zile.

- Turarea motoarelor și distracția prin derapaje și franari bruște, de natura sa tulbure liniștea locuitorilor orașului pe timp de noapte au devenit, se pare, distracție de weekend pentru unii tineri din Timișoara, conform Poliției Locale. Astfel și in acest sfarșit de saptamana, un barbat de 28 de ani…

- Un traficant de migranți a incercat sa fuga de polițiștii care l-au oprit in trafic, sambata, in Timișoara, luand-ul pe unul dintre agenți pe capota mașinii, preț de cațiva metri, potrivit Opinia Timișoarei. Polițiștii aveau informații ca acesta transporta mai mulți migranți in mașina sa. Suspectul…

- Alerta a polițiștilor timișoreni, duminica dimineața, in zona Dambovița din Timișoara. Oamenii legii au fost chemați sa intervina dupa ce persoane necunoscute au spart 16 mașini. Polițiștii de la Secția 3 au fost trimiși la fața locului pentru cercetari. UPDATE. Polițiștii au prins suspectul principal…

- Descindere a politiei in timpul unei piese de teatru, din Timisoara. Piesa „O noapte furunoasa” a fost montata intr-un mic teatru independent, care functioneaza intr-o casa din oras, insa vecinii au confundat replicile actorilor cu un scandal, asa ca au sunat la 112. Agentii s-au lamurit repede ca au…