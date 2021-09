Finantarea prin datorii comerciale a ajuns la valoarea de 300 de miliarde de lei, cam 30% din PIB, comparativ cu aproape 45% din PIB acum un deceniu, a declarat, joi, Florian Neagu, director adjunct, Directia de Stabilitate Financiara, Banca Nationala a Romaniei (BNR). “Firmele din Romania se finanteaza in special din doua surse: de la actionari sau asociati si din datorii comerciale. De altfel, aceste doua surse le voi analiza si eu in continuare. Este o structura standard caracteristica economiilor dezvoltate insa atunci cand ne uitam cu atentie in detalii vom vedea niste nuante importante.…