- Crește alarmant numarul celor infectați cu coronavirus. Specialiștii atrag atenția ca s-a modificat și profilul pacienților. Sunt afectați tot mai mulți tineri. Au murit romani cu varsta sub 50 de ani. Este drept, toți sufereau și de alte afecțiuni. The post Tot mai multi tineri din Romania, afectati…

- Specialistii in educatie de la Universitatea din Bucuresti sustin ca finalizarea acestui an scolar si universitar este posibila; sistemul de educatie da acum testul rezilientei si agilitatii institutionale Educatia este unul dintre sectoarele cele mai afectate de situatia actuala chiar daca, in mod…

- Incepand cu 20 mai 2020, țigarile mentolate vor disparea complet de pe piața din Romania, aceasta fiind una dintre masurile prevazute de Directiva Europeana a Tutunului, transpusa și in legislația din Romania. Consumatorii de mentol vor mai gasi insa aroma in produsele care incalzesc tutunul și in…

- Industria constructiilor de nave este una globala, importanta pentru competitivitatea economiei europene in relatia cu piata globala, cota de piata a Uniunii Europene la nivel mondial este de aproximativ 15%. La nivelul Uniunii Europene exista in jurul a 150 de santiere navale mari in care isi desfasoara…

- Clujul si-a consolidat pozitia de principal centru al industriei IT Foto: Arhiva Necesarul de forta de munca este mult mai mare, de aceea companiile au ales sa se extinda atât în orase din România, cât si în Republica Moldova. În Chisinau, Balti si celelalte…

- Industria a intrat in contractie puternica in decembrie, comenzile pentru export, la un minim istoric: “Caderea brutala arata ca industria s-a decuplat in mare masura de la piata externa” Activitatea din industrie a inregistrat, in decembrie 2019, o contractie puternica, iar scaderea comenzilor…