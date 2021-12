Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu, liderul PNL si presedintele Senatului, a declarat luni, intr-o discutie despre reforma constitutionala, ca in Uniunea Europeana pragul pentru drepul de vot este de 16 ani, lasand sa se inteleaga ca ar sustine o astfel de modificare.

- Presedintele PNL, Florin Citu a declarat, luni, la Senat, in contextul reformei constitutionale, ca in Uniunea Europeana varsta pentru cei care voteaza este de 16 ani, si ca, in opinia sa, acesta este un lucru bun. ”Pana nu avem in PNL o discutie clara, despre ce ne dorim de la aceasta modificare, nu…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a afirmat ca sustine posibilitatea ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la 16 ani, mentionand ca o modificare a Constitutiei in acest sens ar fi un lucru...

- „Vedem, de exemplu, in UE ca varsta pentru cei care voteaza este coborata la 16 ani (...). Din punctul meu de vedere, da. Eu cred ca este un lucru bun", a precizat Florin Citu, intrebat ce crede despre posibilitatea revizuirii Constitutiei de catre actuala coalitie PNL - PSD - UDMR.„Am avut o discutie…

- Presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu, a raspuns afirmativ la o intrebare care viza posibilitatea ca varsta celor care voteaza sa fie coborata la 16 ani, mentionand ca o modificare a Constitutiei in acest sens ar fi un lucru bun. "Vedem, de exemplu, in UE ca varsta pentru cei…

- Presedintele PNL Florin Citu a catalogat, joi, la sediul partidului, ca discursul liderului PSD, Marcel Ciolacu, din plenul Parlamentului ca fiind unul politic, iar rolul PNL in aceasta coalitie este de a duce mai departe viziunea liberala, informeaza News.ro. „Nu am bagat in seama acest lucru, este…

- Președintele PNL, Florin Cîțu i-a anunțat pe liberali, în ședința BEx ca oprește dezbaterile pentru proiectul de lege cu certificatul verde. Cîțu susține ca proiectul îi discrimineaza pe angajatii de la privat pentru ca, la propunerea PSD doar angajații de la stat se vor putea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului Gazprom sa creasca livrarile de gaz catre Uniunea Europeana, odata ce rezervoarele rusesti vor fi umplute, relateaza AFP. Europa, o treime din gazul careia provine din Rusia, se confrunta cu cresterea preturilor la energie, pe fondul unei…