- "Decizia Coaliției a fost foarte simpla. Decizia este ca ne mentinem angajamentul sa dublam alocațiile conform legii, intr-un grafic de creștere. Urmatoarea tranșa de creștere a alocațiilor va fi de la 1 ianuarie. Noi nu suntem ca PSD care mai avea puțin și programa creșterea salariilor și pensiilor…

- „Colegii mei din Coaliție au fost toti acolo cand am votat bugetul pe anul acesta, am discutat de o singura creștere a alocațiilor anul acesta, la inceputi. In perioada urmatoare se pot face amendamente in Parlament, daca nu facem prin OUG modificarea, sa ne asiguram ca nu aveam alta modificare anul…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- Deficitul fiscal al Romaniei in 2021 este estimat la 6,8% din PIB, sub tinta stabilita de autoritati, de 7,2% din PIB, precizeaza Fondul Monetar International in concluziile publicate in urma misiunii de evaluare a economiei romanesti. Potrivit documentului publicat de institutia financiara…

- Chiar am crezut ca am reușit sa il convingem pe ministrul PNL Adrian Oros ca ordinul sau 24 – INTERZIS 5 PORCI este cea mai mare aberație posibila. Dupa cateva milioane de mesaje venite din toata țara și dupa ce a retras mizeria de ordin, și-a pus pe unul din aghiotanții lui sa faca un ordin și mai…