Florin Cîțu, surprins de majorarea cheltuielilor cu salariile bugetare. Nu știu, legal n-ar fi normal „Mie imi arata ca pana acum execuția arata o creștere mai mare decat estimam a cheltuielilor de personal și vreau sa știu de unde vine aceasta creștere mai mare, pentru ca legislația in vigoare nu ar fi permis acest lucru”, a precizat Cițu. „Am cerut ministerelor avizatoare sa vina cu punctul de vedere pe memorandumul Ministerului Muncii privind legea salarizarii. Trebuie sa venim cat mai repede cu o lege a salarizarii. Vom vedea cu ce forma va veni ministerul, dar nu cred ca in aceasta forma vom mai vedea sporuri. Daca vor exista vor fi pentru o foarte, foarte mica categorie, cazuri foarte speciale.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Premierul Florin Cîtu a cerut în ședința de miercuri ca proiectul legii salarizarii în sistemul public sa fie finalizat cât mai repede, iar în acest senes ministerele avizatoare sa vina cu puncte de vedere pe un memorandumu al Ministerului Muncii. Potrivit premierului,…

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca in viitoarea lege a salarizarii doar o foarte mica parte a bugetarilor va mai primi sporuri. A„m cerut ministerelor avizatoare sa vina cu punctele de vedere pe memorandumul Ministerului Muncii pe legea salarizarii. Trebuie sa venim cat mai repede…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca, in cadrul sedintei de Guvern de miercuri, a fost adoptat in prima lectura un memorandum in baza caruia toate ministerele vor trebui sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public.

- Proiect de lege, analizat la ministerul muncii Foto: gov.ro Guvernul vrea sa adopte o modificare legislativa, astfel încât persoanele pensionate din sistemul public sa nu mai poata fi angajate la stat decât daca renunța la pensie sau se mai propune varianta ca bugetarii…

- Guvernul a aprobat în ședinaț de joi proiectul de OUG privind reducerea cheltuielilor bugetare, a anunțat premierul Florin Cîțu. Acesta a spus ca ordonanța va fi publicata în Monitorul Oficial, iar vineri va fi sedinta de Guvern pentru aprobarea legii bugetului pentru 2021. Cîțu…

- Dupa incendiul de la Institutul Matei Balș din București, in urma caruia au murit 11 oameni, premierul Florin Cițu a anunțat ca "se propune ca familiile celor afectati sa beneficieze de un ajutor de urgenta in valoare de 5.000 de lei", suma maxima alocata pentru acest demers "fiind de un milion de lei".„A…

- „In 2020 am stopat caderea economiei generata de criza de sanatate si am generat cea mai rapida revenire din istorie dupa o perioada de criza. O revenire a economiei in V. Reformele pe care le vom implementa in acest guvern, impreuna cu tot ce am facut in 2020, garanteaza o crestere economica solida…