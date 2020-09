Stiri pe aceeasi tema

- Cursul leu-euro s-ar deprecia imediat in cazul in care legea privind rectificarea bugetara adoptata de Parlament cu amendamentul cresterii pensiilor cu 40% ar trece, a declarat, marti, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Realitatea Plus.

- Sectorul HoReCa este un sector foarte important pentru Romania, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, precizand ca din punct de vedere economic ar deschide restaurantele "maine", insa este vorba si despre sanatate, motiv pentru care decizia trebuie luata impreuna cu cineva din acest…

- Violeta Alexandru a anunțat pe pagina sa de facebook ca pensiile majorate vor fi platite la timp, fara niciun fel de intarziere. Totodata, acesta a facut un apel la cetațenii romani sa aibe incredere și sa fie conștienți de faptul ca pensiile vor fi marite in una dintre cele mai dificile perioade economice.…

- "Florin Cițu era la rubrica lauda-ma gura! Eu am dublat pensiile și nu m-am laudat așa. Bugetul care a fost prezentat in Parlament prevedea creșterea pensiilor cu 40%. Ei nu vor sa dea la pensionari pensiile marite pentru ca nu ii voteaza. Vor sa ii sancționeze, sa ii penalizeze. La fel vor sa faca…

- Guvernul Orban nu va majora pensiile cu 40%, așa cum prevede legea. Totuși, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, anunța ca se va acorda o creștere care este cea mai mare suma din istorie. Acesta nu precizeaza sume sau procente, insa il provoaca pe președintele PSD sa dea exemple de alte țari…

- ”Dupa cum probabil s-a aflat, ieri a ajuns la un acord in Consiliul European si Romaniei i-a fost alocata suma de 80 de miliarde de euro pentru programe europene in urmatorii ani. Este o suma foarte mare si, cu acesti bani, dragi romani, vom fi in situatia, nu doar de a relansa economia, ci de a reconstrui…

- Ministrul Finanțelor anunta ca pensiile pot creste cu 10%: ”Majorarea cu 40% ar fi fost o bomba pentru stabilitatea economica a Romanei” Pensiile pot creste cu 10%, chiar daca efortul financiar va fi mare, apreciaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, creşterea…

- Florin Citu a anuntat, miercuri seara, la B 1 TV, ca pensiile pot creste cu 10% in acest an. Intrebat de ce doar cu atat, Citu a raspuns: ”In primul rand, cresterea pensiilor, asa cum a fost ea trecuta prin Parlament, nu avea nici o sursa de finantare. Guvernul socialist, asa cum am prezentat parti…