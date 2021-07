Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o serie de consultari la Palatul Cotroceni pe tema proiectului „Romania educata”, informeaza Administrația Prezidențiala. La discuțiile care vor avea loc intre 5 și 7 iulie vor vor participa politicieni și parteneri de dialog social din domeniul educației. In cadrul…

- Criza din Coaliție este departe de a se fi terminat. La aproape o saptamana de la demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, PNL și USR-PLUS nu au ajuns la un acord. Liberalii fac scut in jurul Cițu, USR-PLUS spune ca nu-l mai susține pe premier, potrivit hotnews . Ședința Coaliției va avea loc…

- Liderii USR PLUS au la aceasta ora o ședința in care discuta scenariile dupa demiterea ministrului Sanatații Vlad Voiculescu. Decizia premierului i-a luat in surprindere pe partenerii de Alianța. In timp ce Dan Barna a discutat in aceasta dimineața cu premierul Cițu și a acceptat sa preia interimatul…

- Liderii USR-PLUS se întâlnesc într-o ședința de urgența dupa ce premierul l-a demis pe Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații, dupa o discuție cu Dan Barna. Demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este nejustificata și reprezinta un act de agresiune în coaliție…