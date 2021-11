Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, vineri, ca introducerea obligativitații certificatului verde este cea mai non-invaziva masura, in contextul valului patru al pandemiei, pentru a nu se inchide din nou economia, motiv pentru care, cat de curand, vor fi introduse in Parlament amendamente in…

- Premierul interimar, presedintele PNL Florin Citu, a afirmat, joi, referitor la cei care cer acordarea certificatului verde si celor care au trecut asimptomatic prin COVID-19 ca ”noua ne place sa reinventam toate aceste lucruri”, in nicio alta tara neexistand aceasta varianta. Premierul interimar…

- Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, Mosteanu a aratat ca doi sau trei parlamentari de la USR au lipsit la votul din Senat din cauza unor probleme personale."Toti senatorii USR prezenti la vot au votat pentru introducerea certificatului verde. Colegii mei senatori au avut ceva…

- Cițu nu renunța și revine cu certificatul verde! Acum, in magazinele neesențiale! Premierul interimar Florin Cițu a anuntat, vineri, ca se va introduce certificatul verde in magazinele neesențiale. „Știu ca este un subiect nepopular, imi asum acest risc politic”, a spus seful interimar de la Palatul…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, ieri, ca va propune ca certificatul verde sa fie cerut peste tot, inclusiv la intrarea in magazine sau alte locații de stricta necesitate. In ședința Biroului Executiv al PNL, premierul a fost convins de liberali ca aceasta masura va revolta intreaga…

- Premierul demis Florin Citu, a declarat, astazi, dupa sedinta de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatul verde si in magazine, supermarketuri, hypermarketuri. „As merge pe ideea de a folosi certificatul verde si in magazine, supermarketuri, hypermarketuri. Aceasta ar fi una dintre cele…

- Premierul interimar Florin Cițu a declarat, joi, ca autoritațile nu iau in calcul carantinarea Bucureștiului, așa cum nu s-a intamplat nici anul trecut. Numai ca, in 2020, nu erau 15.000 de cazuri și sute de morți zilnic, așa cum e acum. "Nu luam aceasta masura, la carantinarea Bucureștiului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban a declarat, joi, ca in acest moment este ‘o situatie politica din care nu are nimeni de castigat’ si orice plecare din coalitie duce la pierderea majoritatii. Orban a facut un ‘apel apasat’ la premierul Florin Citu sa inteleaga gravitatea momentului si la USR PLUS sa…