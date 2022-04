Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Citu, sustine ca "o recesiune pe termen scurt" ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflatia actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar.

- Presedintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a afirmat joi ca „o recesiune pe termen scurt” ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflația actuala si a subliniat ca este nevoie de un control al deficitului bugetar. „Ca sa ai crestere economica si sa mentii cresterea economica, depinde ce decizii…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, vineri, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului luni, la ora 19,00. „Luni, la ora 19,00. Am vorbit cu premierul. Stiti ca in SUA am aranjat aceasta convorbire. Va fi luni, la ora 19,00, in plenul comun. (…) Daca nu doreste…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat marti ca nu este necesara o optimizare a Planului National de Redresare si Rezilienta. El a avut o intalnire cu presedintele Grupului Partidului Popular European, Manfred Weber. „Si eu, si Manfred am spus foarte clar ca Romania ramane ancorata sa faca toate…

- „O reducere graduala a acestor contribuții va ajuta economia. E important ca deficitul bugetar sa ramana la 5,84%. Altfel, dam un semnal greșit pentru piețe, iar dobanzile la care se imprumuta statul roman vor fi in creștere. Referitor la reducerea TVA, Daca este targetata pe un anumit sector, va fi…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, rata inflației a crescut cu 2 procente din septembrie 2021 și pana in ianuarie anul acesta.In ultimele 12 luni, cel mai mult s-au majorat prețurile la gaze, cu pana la 61%. De asemenea, benzina și motorina sunt mai scumpe cu 24 de procente, iar tutunul cu…

- Florin Citu a explicat la Digi24, marti seara, ca trebuie redus deficitul pentru ca economia sa nu se prabuseasca. ”Exista riscul ca, daca nu vom actiona rapid asupra deficitului si sa-l reducem mai mult decat este astazi, la 5,84, sa intram intr-o spirala in care vor creste preturile, pentru ca Banca…

- Președintele PNL, Florin Cițu, s-a intalnit cu liberalii la sediul din Modrogan, iar unul dintre subiecte a fost evoluția economica din Romania, dar și tendințele la nivel mondial. Conform surselor noastre, Florin Cițu și-a avertizat colegii din PNL ca pe finalul acestui an am putea avea o criza economica…