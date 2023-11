Florin Cîțu rămâne fără imunitate Senatul a votat ridicarea imunitații pentru Florin Cițu. Au fost 90 de voturi pentru și 2 impotriva. De asemenea, in randul senatorilor nu au existat abțineri. Votul senatorilor vine la scurt timp dupa ce, DNA a cerut ridicarea imunitații parlamentare pentru fostul premier, care e acuzat ca a cumparat o cantitate mult prea mare de vaccinuri in pandemie. „Am pus pe primul rand sanatatea oamenilor, libertatea individuala și economica. Eram conștient ca orice decizie luata avea implicații pentru sanatatea oamenilor. Am pastrat cea mai libera economie din lume. Imi asum ce a facut in acel moment Guvernul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

