Florin Cîțu prezintă note interne care arată că Teodorovici știa de deficitul de 4% din PIB "Voi prezenta cu documente cum au mințit și cum știau de situația economica de la început de an. Guvernul PSD a știut de la începutul anului ca fara masuri suplimentare deficitul va ajunge la 4%.", a spus Cîțu într-o conferința de presa ținuta luni la prânz. Știre în curs de actualizare.



&"​Stilul meu de a nu acoperi pe ministrul de finanțe i-a cam scandalizat pe PSD-iști&", a declarat Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice. El a precizat ca va expune de fiecare data adevarul și cum s-a ajuns astazi aici.



