- Ziua Imnului National este un prilej de mandrie, de pretuire si respect pentru valorile si idealurile noastre romanesti, a afirmat, joi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Versurile din "Desteapta-te, romane!" trezesc in fiecare dintre noi, de fiecare data, o emotie sincera si motivanta pentru reusita…

- Imnul 'Desteapta-te, romane!' trezeste increderea ca avem puterea de a ne solidariza pentru interesul comun, acela de a trai intr-o Romanie democratica, moderna si dezvoltata, in care fiecare roman sa se simta implinit, a transmis premierul Florin Citu, joi, cu ocazia Zilei Imnului National.…

- ”Versurile Imnului nostru National, ”Desteapta-te, romane!”, i-au insufletit pe romani in cele mai importante momente ale istoriei de dupa perioada pasoptista, transmitandu-ne si astazi mesajul mobilizator care a inspirat atatea generatii pana acum. Ori de cate ori il auzim, Imnul National trezeste…

- "DEȘTEAPTA-TE, ROMANE!29 iulie este Ziua Imnului National.Alaturi de Drapel, Imnul Național al Romaniei este un simbol fundamental al statului roman. El poarta incarcatura simbolica a unitații și identitații istorice și culturale a poporului roman, dar este și marturia dorinței noastre de dreptate și…

- ”Dupa ce a ratat – big time - toate tintele de vaccinare, coordonatorul principal al campaniei, premierul Citu, se preface ca nu intelege de ce”, a scris, miercuri, pe Facebook, Marcel Ciolacu.Acesta considera ca, ”daca ar scoate capul din intalnirile cu primarii din partid, adevarul i-ar exploda in…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie – noiembrie, iar platile pentru proiecte vor incepe imediat. „PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde…

- „USR PLUS condamna violența inacceptabila asupra lui Clotilde Armand din aceasta dimineața, violența alimentata de linșajul mediatic la care a fost supus primarul Sectorului 1, inca de la preluarea mandatului. Clotilde Armand a deranjat grupurile de interese abonate la banii publici și, de aceea, in…

