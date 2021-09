Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a fost la New York, alaturi de Prima Doamna, Carmen Iohannis, la Adunarea Generala a ONU, iar sambata descinde la Congresul PNL. Dupa intalnirile cu liderii lumii, Iohannis merge pentru ca liberalii sa iși aleaga viitorul președinte. Ludovic Orban și Florin Cițu sunt cei doi…

- Florin Citu candideaza la presedintia PNL din pozitia de favorit, dupa ce peste 30 de lideri de organizatii au anuntat ca il sprijina pentru a-i lua locul lui Ludovic Orban. De asemenea, desi nu a spus-o explicit, presedintele Klaus Iohannis a dat si el toate semnalele ca il sustine pe Florin Citu,…

- Ludovic Orban nu crede ca președintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discuție informala cu jurnaliștii aflați in New York, la Adunarea Generala a ONU, ca este de partea lui Florin Cițu. Orban ii aduce minte fostului sau șef ca spusese, in urma cu cateva luni, ca ”nu intervine in procedurile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 22 septembrie, la o conferința de presa, ca participarea presedintelui Klaus Iohannis la congresul PNL de la Romexpo, din 25 septembrie, unde se va alege noul președinte liberal, este „o implicare nepermisa”. „Nu am vazut in atributiile presedintelui…

- Seful statului Klaus Iohannis a anuntat ca va participa, sambata, la Congresul PNL in care se alege presedintele formatiunii, candidați fiind Ludovic Orban și Florin Cițu. Cu privire la criza guvernamentala, el a aratat, marti, intr-o discutie cu jurnalistii care il insotesc la New York la Adunarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 22 septembrie, la New York, intervenția naționala in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite. Presedintele Iohannis a susținut, in noaptea de marti spre miercuri, ca pandemia…

- Klaus Iohannis a plecat la Adunarea Generala a ONU, la New York, cu o aeronava inchiriata. Detalii despre aeronava ofera site-ul de specialitate BoardingPass. „Președintele Romaniei a zburat duminica, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL)…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca nu a fost informat de Florin Cițu despre problemele cu dosarele din SUA, nici in discuții personale, nici in cadrul procedurilor legale. Orban a declarat, la Realitatea Plus, ca nu a avut niciodata informații despre problemele cu dosarele din…