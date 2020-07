Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a spus, joi seara, ca „nu exista niciun risc in acest an sa ramanem fara finanțare”, el precizand ca „va ramane un buffer considerabil pentru guvernul urmator sa finanțeze dezvoltarea viitoare”, anunța MEDIAFAX.„Nu exista niciun risc in acest an sa ramanem…

- Florin Cițu a vorbit la Digi24 despre strategia Guvernului de a lua imprumuturi pe termen lung, de pana la 30 de ani. Ministrul Finanțelor spune ca acest lucru arata ca investitorii au incredere in Guvernul Romaniei, iar un alt lucru bun este ca „da o stabilitate a curbei randamentului”. Cițu mai spune…

- Trimestrul al doilea a avut un impact negativ peste asteptari asupra economiei Romaniei dar, pe ansamblul acestui an, contractia economica se va situa intre minus 2% si minus 3%, a declarat miercuri seara ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Pentru rectificarea bugetara Comisia Nationala de…

- Cițu, despre imprumutul de 3,3 mld. euro de pe piețele externe: “Finantarea unui deficit de aproape 7% din PIB, fara ajutorul vreunei institutii internationale, este o premiera pentru Romania” Interesul pentru Romania pe piețele internaționale a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat vineri, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare a situatiei economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19, la care participa premierul Ludovic Orban, guvernatorul BNR si ministrul Finantelor. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis,…

- Pandemia COVID-19 provoaca cea mai mare perturbare in economiile din intreaga lume. Desi momentan este greu de estimat care va fi impactul economic asupra Romaniei, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, sustine ca recesiunea indusa de criza sanitara s-ar putea intinde doar pe cateva luni. „Guvernul…

- Programul IMM Invest, functional de marti dimineata. Citu subliniaza ca finanțarile nu se dau dupa principul “primul venit, primul servit", pentru a evita blocarea site-ului Site-ul programului IMM Invest va deveni functional marti dimineata, incepand cu ora 9:00, a anuntat ministrul Finantelor…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, noteaza Agerpres.…