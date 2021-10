Florin Cîțu, mesaj pentru cei care nu se vaccinează pentru că nu au încredere în politicieni: Responsabilitatea trebuie să fie şi a noastră individual Liderul PNL a subliniat ca Guvernul și partidul promoveaza campania de vaccinare, dar ca nu este suficient, in acest demes fiind necesar sa se implice toți liderii din societate."Ce vedem in societate, toata lumea spune ca nu mai are incredere in politicieni. Noi putem, si Guvernul, dar si PNL, care a luat o decizie in BEx de a promova campania de vaccinare, noi vom face acest lucru, dar este nevoie de mai mult. E nevoie ca toata societatea sa inteleaga ca doar prin vaccinare putem sa depasim acest moment. Este nevoie de toti liderii din societate. Noi vom discuta, asa cum am facut si pana acum,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

