„La inceputul lui octombrie. Maine (marti – n.r.) la Consiliul Tripartit sper sa avem varianta finala la salariul minim. Varianta preferata de antreprenori e de 1 ianuarie, am avut in acest sens discutii cu oamenii din domeniu”, a afirmat luni Florin Citu. Florin Citu a anuntat, sambata, dupa Congresul PNL unde a fost ales presedinte al partidului, ca de la 1 ianuarie 2022 vor creste pensiile, salariul minim si alocatiile copiilor, subliniind ca isi doreste ca astfel de crestere sa se produca la inceputul fiecarui an calendaristic. „Nu vom mai folosi aceste cresteri ca instrument politic”, afirma…