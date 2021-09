Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR PLUS, reuniti la aceasta ora in sedinta Biroului National (BN), discuta despre modul cum vor iesi la guvernare, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro. Dicutia despre iesirea de la guvernare vine dupa ce premierul Florin Citu a anuntat revocarea din funtie a ministrului…

- In numai 9 luni de mandat la Palatul Victoria, Florin Cițu a reușit performanța de a genera doua crize in coaliția care il susține, dupa confruntari cu USR-PLUS. In prima zi a toamnei, USR-PLUS la numit ”hoț” și ”mincinos”, dupa ce premierul a incercat sa treaca prin ședința de guvern Programul Național…

- Presedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, sustine ca PNDL 1 si 2 au fost "o hotie" si ca Programul National de Investitii "Anghel Saligny" va reprezenta "o alta hotie". Intr-o postare pe Facebook, fostul ministru al Sanatatii ii reproseaza premierului Florin Citu ca doreste aprobarea…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii critica pe liderii coaliției pentru criza din Guvern spune ca „și-au ales cel mai prost moment: cand romanii platesc facturi duble la energie și gaze, iar prețurile au luat-o complet razna”. „Acești incompetenți arunca din nou Romania intr-o criza politica majora doar…

- Cițu inlocuiește PNDL cu programul de investiții “Anghel Saligny”. Promite bani pentru dezvoltarea localitaților. Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, Programul national de investitii “Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei si se va intinde pe cel putin 6 ani, a…

- In data de 23 decembrie 2020 era investit noul Guvern, Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania analizand programul de guvernare votat de Parlament și masurile propuse pentru studenți. Dupa cele 6 luni de guvernare ale Guvernului condus de domnul Florin Cițu, ANOSR constata inca o…

