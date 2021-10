Stiri pe aceeasi tema

- Agentia internationala de evaluare financiara Standard & Poor's afirma ca ar putea reduce ratingul, daca eforturile de reducere a deficitului deraiaza. Florin Cițu a declarat sambata, intrebat cand am putea scapa de acest blocaj, ca acum nu exista acest risc, insa riscul apare la o guvernare…

- Premierul interimar Florin Citu sustine o conferinta de presa pe teme economice, la Palatul Victoria, a anuntat Biroul de presa al Guvernului. Declaratiile pot fi urmarite si pe TVRPlus.ro.

- Secretarul General liberal, Dan Vilceanu este mandru de menținerea ratingului Romaniei de catre Standard & Poor și imbunatațirea perspectivei a agenției Moody și iși reitereaza susținerea pentru Florin Cițu pe care il vede in continuare premierul Romaniei. "Agenția de rating Moody’s imbunatațește…

- Congresul PNL se va desfasura în conditii de legalitate si de siguranta maxima, iar oricine va încerca sa îl amâne nu are nicio sansa, susține Florin Cîtu. Reamintim ca miercuri rata de infectare în București a trecut de 3 la mia de locuitori, iar liberalii au avut…

- Tudor Chirila, omul pe care Klaus Iohannis l-a chemat, in timpul protestelor, la consfatuiri la Palatul Cotroceni, lanseaza un atac fara precedent la premierul pus de președinte la Palatul Victoria. Chirila il numește ”ticalos” pe Florin Cițu, dupa ce l-a demis pe șeful Garzii de Mediu, Octavian…

- PSD și PNL demonstreaza tot mai mult faptul ca și-au dat mana pentru un nou USL și pentru a pradui cele 50 de miliarde de lei din Programul „Anghel Saligny”. PSD face figurație parlamentara și nu are nici cea mai mica intenție de a vota moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. Miza este…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu, deputat USR de Alba: PNDL3 și furtul din bani publici unesc PNL și PSD in noul USL PSD și PNL demonstreaza tot mai mult faptul ca și-au dat mana pentru un nou USL și pentru a pradui cele 50 de miliarde de lei din Programul „Anghel Saligny”. PSD face figurație parlamentara…

- Președintele Partidului Liberal, Ludovic Orban, susține ca persoanele care au decis implicarea resurselor guvernamentale in campania electorala pentru șefia PNL ar trebui sa-și dea demisia. Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul…