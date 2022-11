Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Florin Cițu, a scris pe o rețea de socializare ca in Executivul condus de Nicolae Ciuca exista persoane care au facut propaganda, pe bani, pentru China. ”Aceasta este inca o diferenta majora cu guvernarile liberale din 2020 si 2021. Guvernarile liberale nu ar fi permis niciodata ca cineva…

- Fostul premier Florin Cițu face acuzații extrem de grave, inainte de vizita lui Anthony Blinken in Romania. Cițu spune ca in Guvernul Ciuca exista oameni care au facut propaganda pe bani pentru China. Acuzațiile vin chiar inaintea unor discuții care pot deschide noi oportunitați diplomatice pentru…

- „Oameni de treaba”, comedia neagra regizata de Paul Negoescu are premiera in cinematografele din Romania vineri, 25 noiembrie, fiind distribuita de Bold Film Studio. De asemenea, din 23 noiembrie, echipa filmului merge in mai multe orase din Romania pentru a-si intalni spectatorii: Bucuresti, Bacau,…

- ” Toate prognozele nu arata o contractie a economiei, ci arata o incetinire a vitezei de crestere sau o reducere a cresterii economice, ca sa spun asa. (…) Eu am spus: am semnalul de incetinire pe trimestrul trei, sigur il voi avea si in trimestrul patru. Pentru asta, tot Guvernul trebuie sa lucreze…

- „BNR da maine testul independentei de politic! Singura institutie din Romania care are ca obiectiv fundamental stabilitatea preturilor este BNR. In acelasi timp este singura institutie care are si instrumentele sa stabilizeze preturile acum. Preturi stabile inseamna o rata a inflatiei in jur de 2% pe…

- ”Exact de asta are nevoie acum Romania! Prin Ordonanta de Urgenta nr. 132 din 29 septembrie 2022, guvernul creste numarul membrilor consiliului de administratie al EXIM BANK de la 7 la 9. Nu exista nicio justificare economica, doar politica, pentru o astfel de masura. Sa nu mai vorbim de contextul economic…

- Republica Moldova va primi 600.000 de dolari din partea Romaniei pentru Fondul voluntar de consolidare a capacitații de aparare. Guvernul de la București a aprobat un proiect in acest sens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…