Florin Cîțu îl refuză pe Teodorovici: Va fi totul diferit Florin Cițu (ministrul Finanțelor) a fost intrebat despre proiectul de buget lasat de Orlando Teodorovici. Liberalul a precizat ca acesta nu mai e de actualitate. „E un proiect de buget pentru 28 de ministere. Din pacate, sau din fericire pentru Romania, o sa avem 16 ministere. Deci va trebui sa lucram la acest proiect de buget sa vedem daca mai mergem cu el. Eu nu cred ca putem sa pornim de la el. Aveam speranța ca vom porni de la el, dar vor fi 16 ministere”, a precizat Cițu. „Vom avea mai puține ministere. Va fi totul diferit de ce s-a facut pana acum, chiar și bugetul. Avem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

