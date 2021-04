Stiri pe aceeasi tema

- Primul subiect discutat marți a fost procedura de revocare a miniștrilor, PNL fiind de acord cu solicitarea USR-PLUS de consultare a premierului cu liderii partidelor, atunci cand are in vedere o asemenea masura. NOUL ACORD AL COALIȚIEI DE GUVERNARE Coaliția funcționeaza pe principiul solidaritații…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat, joi, la discutii pe liderii formatiunilor din Coalitiei de guvernare, pentru a media scandalul urias dintre PNL si USRPLUS in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan de catre premierul Florin Citu, au declarat surse…

- Ședința coaliției de guvernare care a avut loc luni, dupa birourile permanente ale fiecarui partid, s-a incheiat cu o ințelegere in privința scandalului demiterii lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatații. Ludovic Orban, președintele PNL, a recunoscut ca mulți liberali sunt nemulțumiți de acțiunile…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, dupa ce a fost intrebat despre masura de inchidere a magazinelor la ora 18, ca Guvernul trebuie sa reflecteze asupra acestei restrictii. Ludovic Orban a spus ca trebuie sa fie o argumentație și ca aceasta trebuie sa aiba un fundament, ori el NU a…

- Coaliția de guvernare cauta, de cateva luni, o persoana care sa poata fi numita in funcția de Avocat al Poporului. Deși au anunțat la fiecare ieșire publica inlocuirea din funcție a actualului demnitar, Renate Weber, Ludovic Orban și Dan Barna, principalii lideri ai partidelor din coaliție, nu au gasit…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…